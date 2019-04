Nej, det er ikke en aprilsnar: Elektronisk musikhit kan fungere som myggespray

Et populært DJ Skrillex-nummer fra 2010 kan mere end at genere sarte menneskers øregange. Det får faktisk også farlige myg til at stikke mindre, viser nyt studie.

Ud over klimabelastningen er noget af det værste ved at tage sydpå de eksponentielt flere myggestik, man får, jo tættere man kommer på troperne.

Men det kan man nu gøre noget ved.

Og her taler vi ikke om at tage til Sverige og købe den der myggespray, der er ulovlig herhjemme.

Nej, man skal ganske enkelt sætte dubstep-nummeret ’Scary Monsters and Nice Sprites’ på og skrue helt op.

Skrillex fjernede sexlyst

Et nyt studie publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Acta Tropica viser nemlig, at myggearten Aedes aegyptis stikker langt færre gange, når den udsættes for DJ Skrillex’ elektroniske hit fra 2010.

»Lyd, og hvordan den bliver modtaget, er afgørende for reproduktion og overlevelse for mange dyr. Mens visse lavfrekvente vibrationer for eksempel gør det lettere for insekter at have sex, kan støj også bruges til at forstyrre opfattelsen af signaler fra både andre myg og de dyr og mennesker, de vil suge blod fra«, står der i publikationen.

Man undersøgte forholdene for myggene i to forskellige kontrollerede miljøer.

Et, hvor der ingen musik var overhovedet, og et, hvor der blev spillet ’Scary Monsters and Nice Sprites’. Man sammenlignede herefter forskellene på, hvor meget jævnaldrende myg ledte efter føde, hvor meget blod de reelt sugede fra forskellige værter, og hvor meget myggene parrede sig.

Resultatet var, at de besøgte værterne betydelig sjældnere, når musikken var tændt, end når den var slukket, der blev suget mindre blod, og myggene parrede sig slet ikke på samme måde, når Skrillex var på.

Handler ikke kun om myggestik

Forsøget handlede dog langtfra om at gøre sommerferierne mindre irriterende. Ej heller er forsøget en aprilsnar.

Myggearten, der blev undersøgt, er nemlig den typiske smittebærer af farlige tropiske sygdomme som for eksempel denguefeber, zikavirus og gul feber. En myggeart, der med netop klimaforandringerne spreder sig hastigt til flere steder i verden.

Forskerne håber derfor nu, at man kan begynde at udvikle »musikbaseret personbeskyttelse« og også forsøge at kontrollere spredningen af de myggebårne sygdomme.