Det skal du se i næste uge: Rasmus Bjerg spiller nationalistisk politiker i voldsom terror-thriller

LARS HEDEBO OLESEN OM DESIGN: Michael Geertsen – Ekko. Trapholt, Æblehaven 23, Kolding. Åbner 13. april

Han bliver betragtet som en keramikkens rock’n’roll-stjerne, og lige nu er han aktuel som den strenge dommer i TV 2-programmet ’Keramikkamp’. Fra på lørdag viser Trapholt, at Geertsen er en af vores mest præcise og vedholdende keramikere med udstillingen ’Ekko’ om hans arbejde igennem 25 år. Michael Geertsen er oprindelig pottemager, og han presser keramikkens grundformer ud i smukke skulpturer, som har helt blanke overflader.

JOAKIM GRUNDAHL OM FILM: Danmarks sønner. Biografpremiere 11. april

Som de fleste europæiske lande er Danmark en kampplads mellem stadig mere polariserede grupperinger med radikaliserede islamister og højrenationale ekstremister som yderpunkter i et spændt politisk klima af fremmedfrygt og nationalfølelse.

Den kamp fremskriver den debuterende spillefilmsinstruktør Ulaa Salim til 2025 i ’Danmarks sønner’, hvor årsdagen for et stort terrorangreb udnyttes af den nationalistiske politiker Martin Nordahl (Rasmus Bjerg) til at føre valgkamp inden det forestående folketingsvalg. Han er formand for det nystiftede parti nationalbevægelsen, der står til en jordskredssejr i meningsmålerne. Filmen følger også 19-årige Zakaria fra ghettoerne, hvor radikaliseringen er taget til.

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Kristian von Hornsleth. Super Crash. Randers Kunstmuseum. Åbner 13. april.

I 2006 fik indbyggerne i en fattig ugandisk landsby et usædvanligt tilbud. De ville som betaling modtage en gris eller en ged, hvis de til gengæld tilføjede kunstneren Kristian von Hornsleths efternavn til deres eget. »Et ligeligt bytteforhold«, mente kunstneren. »Grov udnyttelse af mennesker«, lød det fra Folkekirkens Nødhjælp.

Nu bliver både ’The Hornsleth Village Project’ og andre lignende kontrakulturelle ’aktioner’ eller ’provokationer’ udstillet på Randers Kunstmuseum, på det, der bliver den kontroversielle og meget omtalte danskers første museumsudstilling. Til 28. juli.

Klub Primi vil det fremadrettede og nybrydende, og tirsdag aften ser lovende ud Thomas Michelsen

THOMAS MICHELSEN OM JAZZ: Jeppe Zeeberg, Thou Sonic Friend og Henrik Pultz Melbye. Klub Primi, Halmtorvet. 9. april

Der skyder nye små jazzspillesteder op i København. Klub Primi på Vesterbro åbnede i februar og lover at være »Københavns klub for improviseret, kreativ og genrefri musik«. Tirsdag lægger et af landets største unge jazztalenter, pianisten Jeppe Zeeberg, ud og baner vej for trioen Thou Sonic Friend med Birgitte Lyregaard på vokal, inden Henrik Pultz Melbye lukker aftenen solo på saxofon. Klub Primi vil det fremadrettede og nybrydende, og tirsdag aften ser lovende ud.

SIMON LUND OM BEAT: Jenny Wilson: Trauma. Nyt album ude 12. april

Svenske Jenny Wilson fortsætter sit heftige og terapeutiske bekendelsesarbejde i offentligheden. Sidste år udgav hun det prisvindende album ’Exorcism’, der borede sig ned i en voldtægt, Wilson har været udsat for. Det er samme traumatiske hændelse, hun atter konfronterer i en ny omgang djævleuddrivelse med albummet ’Trauma’. Men denne gang træder hun et skridt tættere på sig selv og synger på svensk med sange som ’Vem är rädd för vem?’ og ’Säg vad som hände’. Jenny Wilson har igen taget fløjlshandskerne af.

HENRIK PALLE om TV: Huge in France. Netflix. Premiere 12. april

Humor er ligesom frisk fisk og lejlighedssange en størrelse, der ikke nødvendigvis holder på tværs af landegrænser. Og måske er det en af årsagerne til, at franske komedieserier ses så relativt sjældent i vores del af Europa. Men nu gør Netflix et forsøg på at råde bod. Måske vil serien ’Huge in France’ medvirke til at skabe humoristisk opblødning. Den handler om standupkomikeren Gad, der flytter til USA for at komme tættere på sin næsten voksne søn. Som i øvrigt hader comedy.