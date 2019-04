Hillary Clintons e-mails skulle være hemmelige. Nu bliver de udstillet

Det var blandt andet på grund af hendes skødesløse brug af e-mails, at det ikke lykkedes demokraten Hillary Clinton at vinde præsidentposten i USA i 2016.

I sin tid som udenrigsminister i Barack Obamas regering brugte hun en privat konto, når hun passede sit arbejde, og det betød, at 60.000 af hendes e-mails blev lækket til offentligheden.

Heldigvis stod der ikke noget rigtig hemmeligt i brevene, men da hun stillede op til posten som USA’s præsident, brugte hendes modstander, republikaneren Donald Trump, energi på at kritisere Clintons lemfældige omgang med statens sikkerhed.

Det var med til at undergrave hendes status som politiker, og i sidste ende var det Trump, der vandt, mens Clinton måtte dulme nederlaget med hvidvin og gåture.

Ingen har dog rigtig læst de mange mails, skriver kunsttidsskriftet artnet.com på sin hjemmeside. Men til maj er der en chance for at studere dem under kunstbiennalen i Venedig, hvor den amerikanske kunstner Kenneth Goldsmith udstiller samtlige 60.000 mails i en stor installation, som han har givet titlen ’HILLARY: The Hillary Clinton Emails’.

Udprintet gør de mange mails ikke meget væsen af sig, men ifølge Kenneth Goldsmith er de et fysisk bevis på Trumps smædekampagne, som forhindrede Clinton i at indtage verdens mest ombejlede post.