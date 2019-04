Udstilling lokker med dansker-bonus på 10.000 dollars: Danske skulptører opfordres til at søge til Sydney

Arrangørerne bag verdens største gratis skulpturudstilling, australske Sculpture by the Sea, lokker med penge for at få danske kunstnere med.

Danske kunstnere er så eftertragtede på den kommende Sculpture by the Sea-udstilling ved Bondi Beach i Sydney, at arrangørerne udlover en særlig bonus på 10.000 australske dollars for at få Danmark repræsenteret.

Det skriver Aarhus Stiftstidende, som har talt med manden bag den australske strandudstilling, bestyrelsesmedlem David Handley fra den australske Sculpture by the Sea.

Udstillingen i Sydney, som ifølge sin hjemmeside er verdens største gratis skulpturudstilling, og som i år for 23. gang sender folk på kunstvandring med fødderne i australsk sand, har tidligere samarbejdet med kunstmuseet Aros. Aarhus-museet arrangerede i perioden 2009-2015 fire Sculpture by the Sea-biennaler langs strandene syd for Aarhus, direkte inspireret af kronprinsparret, som havde oplevet kunstudstillingen i Sydney. Udstillingerne i Aarhus fik blandede anmeldelser, men trak tusinder af folk på strandtur med indlagte spejlinstallationer, mobiler, interaktive hytter, kæmpesolbriller og eksempelvis den gigantiske runde badebro, Den uendelige bro, der sendte folk på rundtur ud over vandspejlet og blev så populær, at den efter folkekrav blev gjort til permanent tilbagevendende sommerattraktion.

»Danskerne forstod instinktivt, hvad der var skabt for dem langs Aarhus Bugten, og kunstnere fra hele verden ville udstille«, siger David Handley til Aarhus Stiftstidende.

På grund af det dansk-australske samarbejde har uforholdsmæssigt mange danskere udstillet på Sculpture by the Sea i Bondi, herunder en af arkitekterne bag Den uendelige bro i Aarhus, Johan Gjøde. Selv om Sculpture by the Sea i Aarhus i 2017 blev erstattet af Aros’ nye triennale, The Garden, håber man på den australske Sculpture by the Sea, at det tætte samarbejde kan fortsætte. Det er grunden til, at danske kunstnere lokkes med det, der svarer til omkring 47.000 danske kroner.

Ifølge den australske udstillings hjemmeside ses Sculpture by the Sea på Bondi af omkring 500.000 mennesker hvert år. I år kan de 100 skulpturer af kunstnere fra hele verden ses eller købes fra 24. oktober og tre uger frem.