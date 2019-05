Morgendagen er et gabende åbent spørgsmål på ny Aros-udstilling, der stritter i alle retninger

FOR ABONNENTER

Be Afraid of the Enormity of the Possible« skriver Alfredo Jaar i neon over indgangen til udstillingen ’Tomorrow is the Question’. Men noget tyder på, at man på ARoS ikke helt har taget den chilenske kunstners advarsel til sig, for udstillingen viser desværre, at der er al mulig grund til at frygte den enorme mængde af muligheder.