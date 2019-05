Ingen amerikanske forlag vil udgive Woody Allens memoirer

Amerikanske forlag frygter at skade både omdømme og økonomi, hvis de samarbejder med Woody Allen, der er anklaget for, at han for 30 år siden begik overgreb mod sin datter.

FOR ABONNENTER

I store dele af den amerikansk filmindustri er Woody Allen blevet en af dem, man forsøger at undgå. Flere af Hollywoods berømtheder, der tidligere kæmpede om at få roller i hans film, siger nu, at de fortryder at have samarbejdet med ham. Og selveste Amazon har trukket sig fra en større aftale om at distribuere flere af hans film.