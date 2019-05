Sagen genoptaget: R. Kelly ignorerede sagsanlæg, fordi han ikke kan læse

Dommer genoptager sag mod R. Kelly, efter det er kommet frem, at sangeren er analfabet.

R. Kelly er analfabet, og derfor reagerede han ikke på et sagsanlæg, sagde sangerens advokat i retten onsdag.

Det skriver The Guardian.

Den 52-årige sanger sad i fængsel på grund af manglende betaling af børnebidrag, da han modtog stævningen fra en af de fire kvinder, han er sigtet for at have misbrugt seksuelt.

Og da R. Kelly ikke kan læse, havde han ingen idé om, hvad der stod i dokumenterne, og derfor reagerede han ikke på søgsmålet, forklarede hans advokat til dommeren onsdag.

For to uger siden havde dommeren ellers afsagt kendelse til fordel for kvinden, fordi R. Kelly udeblev fra retsmødet. Dommerne ville i maj høre kvindens forklaring, inden hun ville afgøre, hvor meget R. Kelly skulle betale i erstatning til kvinden.

Men nu har dommeren valgt at acceptere R. Kellys forklaring og genoptage sagen.

R. Kelly blev i februar sigtet for seksuelle overgreb på fire kvinder, som skulle have fundet sted mellem 1998 og 2010. På det tidspunkt var tre af kvinderne under 17 år.

Beskyldningerne mod R. Kelly tog til efter dokumentaren ’Surviving R. Kelly’, der blev vist i januar, hvor en række kvinder i seks afsnit fortæller om overgreb, der angiveligt skulle have foregået siden 1970’erne.

Sangeren selv har i et følelsesladet interview på den amerikanske tv-station CBS News afvist alle anklagerne.