Konservative kræfter mener, at løjerne går for vidt: Beyoncé støver Louvre af, Leonardo er på vej, og Airbnb byder på aperitif foran 'Mona Lisa'

Konservative kræfter mener, at løjerne går for vidt:

Verdens mest besøgte kunstmuseum, Louvre, gør i disse år alt for ikke at leve op til en gammel fordom om støvede museer. Museets samarbejde med Airbnb, lanceringen af et klip med Beyoncé og Jay-Z i museets sale samt afholdelse af blockbuster-udstillinger som den kommende i anledning af 500-året for Leonardo da Vincis død skaber permanent opmærksomhed og polemik om museets linje.