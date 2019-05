Svensk optælling: Kvinderne i 'Game of Thrones' har ikke kunnet få et ord indført

I alt er det blevet til lidt over tre dages fjernsyn.

Game of Thrones har i løbet af otte sæsoner ledt seerne gennem en myriade af intriger, spektakulære dødsfald og magtkampe, der får Folketinget til at ligne yoga-øvelser i kollektivet.

Og så har det vel at mærke været en serie, der i overvældende grad lod mændene føre ordet. De mandlige rolleindehavere har talt i 75 procent af tiden, mens kvinderne alene har fået ordet i 25 procent af tiden, skriver BBC.

Det er en uretfærdig gengivelse af verden. Lisa Hamberg

Tallene bygger på en analyse, foretaget af en svensk virksomhed, Ceretai, der er oprettet for at »opdage normer og stereotyper i populærkultur«. Dens computerprogram kan skelne mellem mandlige og kvindelige stemmer har omhyggeligt registreret den taletid, hovedpersonerne og andre får i serien, sæson for sæson.

I 7. sæson nåede kvinder at få lov at tale i 31 procent af tiden, men det ændrede sig til at være nede på 22 procent af tiden i 8. sæson, viser opgørelsen.

Er dothraki talt med?

Med til oplysningerne hører, at svenskernes mangfoldighedsovervågende software blot har en nøjagtighed på 85 procent. Det rejser spørgsmålet, hvorvidt den for eksempel kan genkende dragemoderens dothraki som kvindesnak.

Lisa Hamberg, medstifter af Ceretai, siger ifølge den britiske tv-station, at deres analyse er gennemført for at understrege problemet med portrætteringen af kvinder i medierne. »Vi gør det ikke for at få folk til at holde op med at se serien, men for at gøre dem opmærksom på, at det er en uretfærdig gengivelse af verden«.

De absolut bærende hovedroller i serien består af Daenarys, Cersei, Sansa, Arya og Brienne. Alle kvinder. De bærende mandlige er der færre af. De gennemgående hovedpersoner i de otte sæsoner på den side er Jon, Jamie og Thyrion - som ifølge en optælling af replikkerne er dem, der har haft flest til og med sæson 7, skriver BBC.