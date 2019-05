'Game of Thrones': Halvanden million fans kræver mere kompetente manusforfattere til at skrive ny slutning

I otte år har seere fulgt med i kampen om jerntronen, og nu er de så utilfredse med slutningen, at næsten halvanden million seere har skrevet under på, at de vil have en ny og bedre afslutning.

The winter is over.

Men i stedet for en hæsblæsende snestorm, blev den afsluttende sæson af ’Game of Thrones’ ikke andet end en ordinær omgang sjap.

Det mener i hvert fald de 1.348.602 seere, som indtil videre har skrevet under på, at de vil have HBO til at lave den ottende og sidste sæson om.

Og tallet stiger stadig.

Underskriftindsamlingen blev sat i gang, et par dage efter fjerde afsnit blev vist, af en mand, som underskriver sig Dylan.

»Jeg var bare så skuffet og vred«, skriver han i forklaringen om, hvorfor han startede indsamlingen.

Han har ikke fået nogen reaktion fra HBO på de mange utilfredse underskrifter.

Men han er godt klar over, at de nok hverken laver hele sæsonen eller dele af den om, fordi det »koster en formue« at producere et enkelt afsnit, og underskrifterne rammer heller ikke mediegiganten på pengepungen:

»Som Heath Ledgers Joker sagde engang: ’Det handler ikke om pengene, det handler om at sende en besked.’ Og kernen i denne besked er frustration og skuffelse«, skriver Dylan.

Night King forsøgte at redde seerne

Mandag blev allersidste afsnit vist, og det har tilsyneladende ikke gjort seerne mindre skuffede. På de sociale medier er skuffelsen over finalen tydelig i de mange opslag fra frustrerede seere:

»Utroligt at man kan lave så ringe en sidste sæson, når resten af af serien har været så god«, skriver en fan på Twitter.

Og andre skriver:

»Jeg er ikke ked af det. Jeg er bare skuffet«

»Tak til Night King for at forsøge at redde os for denne lorteslutning«

Utroligt at man kan lave så ringe en sidste sæson, når resten af af serien har været så god. #GameofThrones #brandonstark pic.twitter.com/d3zcADZiCP — Nikolaj G (@Nikolaj_gr) 21. maj 2019

THANKS NIGHT KING FOR TRYING TO SAVE US FROM THIS SHITTY ENDING.#GameOfThrones pic.twitter.com/DhwLQiUy0n — ساآنجى-サンジ (@6o6o19) 21. maj 2019

Anmeldere kalder slutningen for forudsigelig og ’historisk kedelig’ og Politikens Henrik Palle kalder det »et fesent farvel til Westeros og omegn«.

Der er dog enkelte seere, der ikke er helt utilfredse:

»Nu siger jeg lige noget upopulært: Jeg synes, slutningen på Game of Thrones var udmærket!«.