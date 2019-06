Her er næste uges kultur: En dødsdømt får det sidste ord på The Black Keys' nye album

FOR ABONNENTER

De seneste tre år har bæredygtighed i den grad stået på dagsordenen på Kunstakademiets Arkitekt- og Designskole i København. Derfor er krav om bæredygtighed et gennemgående tema for de 239 projekter, der bliver udstillet frem til midten af august. To arkitekter foreslår, at man laver et helt nyt distributionsnet af varer i København. Hvis man fylder et enkelt metrotog med varer i stedet for passagerer, kan man fjerne syv lastbiler far vejene. Et andet eksempel på bæredygtighed er hverdagens trygge rammer. Designer Julie Skotting har skabt en tremmesofa, som kan give en form for hjemlig fornemmelse for børn, der er indlagt på hospitaler. Om dagen er sofaen et almindeligt møbel, og om aftenen kan den fungere som seng til forældrene. En fornuftig måde at tage noget af det sterile ud af hospitalsverdenens indretning på.