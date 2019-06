Har du en spændende idé? Gyldendal opretter en skriveskole for håbefulde krimiforfattere

Der er for mange politifolk og journalister i dansk krimi, mener Gyldendals litterære chef og forfatteren, der skal give genren et spark videre.

Den danske krimi er for dårlig og for lidt gennemarbejdet. Bøgerne skrives og produceres for hurtigt.

Og vigtigst af alt: Nu skal det være slut!

Det synes i hvert fald Gyldendal, som savner kant og relevans i den krimilitteratur, der udkommer i Danmark. Derfor har forlaget etableret en slags krimiskole, hvor håbefulde forfattere kan lære at mestre genren og udtrykke sig i krimisproget.

»Har vi ikke de krimier, vi skal have«, spørger jeg Simon Pasternak, chefen for Gyldendals skønlitteratur – underforstået: Hvad skal vi med flere krimier?

»To ting«, maner han. »1) Der er ikke nogen forfatterskole, der interesserer sig for plot, karakter og fortælling. Der er tonsvis af skriveskoler, men ingen kan dét. Og så må vi jo gøre det«.

Men ...

»2) Der er tonsvis af krimier, men vi vil gerne finde ud af, hvor krimien går hen. Måske er der plads til krimiromaner om politifolk og journalister såvel som til fede horrorfortællinger, gysere, romaner om økonomisk kriminalitet og måske ligefrem thrillere uden egentlig kriminalitet. Vi er interesseret i gode spændende fortællinger, og vi lægger det bredt ud. Lad os se, om vi kan nyorientere krimien«.

En Gyldendal-krimi

Jeg havde planlagt også at spørge Pasternak, om en Gyldendal-krimi bliver en helt særlig slags krimi. Gyldendal var alle dage forlaget, der var hævet over meget genrebundne bøger, kiosklitteratur og den slags. Efter i årtier at have været det mahognifine danske forlag tager Gyldendal krimien til sig, men forventer til gengæld at kunne føre genren et nøk videre.

Lad os se, om vi kan nyorientere krimien Simon Pasternak

Pasternak nævner også true crime, et format, der er blevet populært som tv-serie og podcast, som noget, der kunne eksperimenteres med i bogform, et krydsfelt et sted mellem skønlitteratur og noget mere researchtungt.

Simon Pasternak, modsiger du ikke dig selv i dag? Ved din tiltrædelse som chef ved Gyldendal i september sagde du, at Gyldendal ikke skal være et »markedsdrevet forlag«?

»Jeg tror ikke, man kan stå her som virksomhed og argumentere for, at man ikke skal finde frem til læserne, for selvfølgelig skal vi være markedsvendte. Vi skal udgive de bøger, der er relevante for danskerne, og det kan være alle mulige slags bøger – bøger, som er væsentlige og underholdende«.

De to forfattere, der skal forestå krimiskolen, som har fået navnet Once Upon A Crime, er forfatteren og kritikeren Christian Dorph og manuskriptforfatter Nikolaj Scherfig.

Dorph siger det ret fyndigt:

»I dansk sammenhæng er krimien rimelig død«.

Genrens forfattere er under et stadigt pres, som de har svært ved at honorere, mener Christian Dorph.

»En krimi skal være på over 400 sider, og man skal udgive én om året. Det er der jo ingen, der kan. Så dem, der udkommer, lider af alt muligt. Det er jammerligt, og det er det, vi skal gøre noget ved«.

»Dertil kommer«, siger Dorph, »at bøgerne også bliver redigeret for lidt og for hurtigt på forlagene, og den proces vil vi gerne forsinke lidt og kvalificere«.