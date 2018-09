Ny chef på Gyldendal: Ved at udnævne »en litterær knold som mig« sender forlaget et signal om, at litteraturen stadig er vigtig Med sit nye chefhold vil Gyldendals øverste chef sikre, at forlaget udgiver færre titler. Men »vi skal ikke være et forlag, der kun udgiver brede romaner og krimier«, siger den nyudnævnte skønlitterære forlagschef.

FOR ABONNENTER Gyldendals redaktører skal i højere grad være opmærksom på, at bøger skal have en effekt. At de rammer nogle læsere. At de sælger. Det er denne besked, forlagets administrerende direktør, Morten Hesseldahl, sender til det nye hold af ledere, han præsenterede i går.