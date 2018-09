Gyldendal henter ny direktør hos Københavns Lufthavn Karen Bender, tidligere e-commerce- og marketingdirektør i Københavns Lufthavn, bliver kommerciel direktør i Gyldendal. Simon Pasternak bliver forlagschef.

Gyldendal laver om i ledelsesstrukturen, efter Johannes Riis har trukket sig som litterær direktør efter 24 år.

Litteratur er det vigtigste i verden, fordi det er der, vi kan tage slagsmålene om, hvem vi er uden hensyn til andet end sandheden og talentet Simon Pasternak, ny forlagschef på Gyldendal

Forlagets ledelse bliver delt op i en kommerciel og en redaktionel afdeling, skriver Gyldendal i en pressemeddelelse.

Kommerciel direktør for Gyldendal hedder fra 15. oktober Karen Bender. Hun er tidligere e-commerce- og marketingdirektør i Københavns Lufthavn.

»Med den nye organisation styrker og forenkler vi på en og samme gang forlagets virke. Vi skal være meget klogere på, hvor og hvordan vi møder vores læsere og samtidig forbedre vores digitale markedsføringsindsats. Det er jeg sikker på, at Karen er den helt rette til at hjælpe os med. Samtidig har vi på indholdssiden sat et stærkt redaktionelt hold, der kan møde forfatternes ambitioner om at udgive bøger af høj kvalitet. Med den nye redaktionelle søjle sikrer vi samtidig en flot bredde i den redaktionelle linje som garant for, at Gyldendal også fremadrettet vil være stedet for de udgivelser, der gør en forskel for så mange som muligt«, udtaler administrerende direktør for Gyldendal, Morten Hesseldahl i pressemeddelelsen.

Forfatter ny forlagschef

På indholdssiden bliver redaktør og forfatter Simon Pasternak forlagschef med ansvar for den danske litteratur, hvilket var Johannes Riis' område tidligere. I alt bliver der seks redaktioner med hvert sit arbejdsområde og hver sin redaktør.

Foto: Miriam Dalsgaard Simon Pasternak bliver forlagschef på Gyldendal. Her er han fotograferet i 2014.

Simon Pasternak bliver forlagschef på Gyldendal. Her er han fotograferet i 2014. Foto: Miriam Dalsgaard

»Litteratur er det vigtigste i verden, fordi det er der, vi kan tage slagsmålene om, hvem vi er uden hensyn til andet end sandheden og talentet. Om det findes i en slægtsroman, en krimi eller i et stykke konkret poesi, er underordnet, bare det siger noget nyt og vigtigt om verden. Vi skal udgive de bøger, der er relevante for danskerne, uanset om de tager sig en slapper på sofaen og vil blæses igennem af en gang ramasjang, er i en læsekreds om døden eller står i et dilemma, kun Lykke-Per kan løse«, udtaler Pasternak i pressemeddelelsen.

Johannes Riis fortsætter som redaktør på Gyldendal for de forfattere, han i forvejen arbejder med.