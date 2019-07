Men hvad betyder det for os?: Fond kaster millioner efter dansk kunstforskning

Det handler oftest om den helt individuelle oplevelse, når kunsten tages under behandling.

Men et nyt center ved Københavns Universitet skal nu forske i dens betydning for de fællesskaber, vi alle indgår i. Kort sagt: Hvilken samfundsmæssig værdi har kunst?

Det er landets største enkeltdonator til billedkunst, Ny Carlsbergfondet, som har bevilget de 18 millioner kroner, som gør etableringen af forskningscenteret muligt.

Kunsten som Forum, som det nye center hedder, vil blive ledet af professor Frederik Tygstrup og stå for den i dansk sammenhæng hidtil største indsats, når det gælder forskning i kunstens funktion og betydning for en kollektiv offentlighed, lyder det.

»Enhver, der møder et kunstværk, har sin egen oplevelse af det. Men det er også et grundvilkår, at vi i mødet med kunst samtidig er del af et fællesskab, hvor vi er sammen om den kunstneriske oplevelse. Kunsten udgør i denne forstand et mødested, et forum, der skaber en egen form for fællesskab», siger Frederik Tygstrup om de foreløbigt første fem års kommende virke.

»Hvilke sociale funktioner har kunstens fora haft, både historisk og aktuelt, og hvad betyder det for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner?«, opregner han hovedspørgsmålene.

»Enormt potentiale«

Ny Carlsbergfondet er kendt for utallige donationer til køb af bekostelige kunstværker, fra malerier af Matisse på SMK til Giacomettis ensomme ’Kvinde på kærre’ i Holstebro og en alenlang række af andre værker på institutioner, museer og i det offentlige rum. Det nye forskningscenter er den største enkeltstående bevilling til kunstvidenskabelig forskning i fondets historie, og det understøtter ifølge Morten Kyndrup, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor ved Aarhus Universitet, målsætningen om at skærpe interessen for og indsigten i kunstens betydning.

»Kunsten som Forum er særlig interessant og væsentlig, fordi forskningen retter sig mod kunstens relevans og betydning også uden for kunstens vanlige reservater. Centret har et enormt potentiale til at styrke vores forståelse af forholdet mellem videnskaben, kunsten og samfundsfællesskabet«, siger han.

Det nye forskningscenter vil ligger under universitetets Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og vil huse både danske og udenlandske forskere på alle niveauer og fra flere discipliner, herunder kunsthistorie, antropologi, sociologi, økonomi og filosofi. Centerets forskning vil ske i samarbejde med museer, teatre, kunstuddannelser, biblioteker og andre organisationer, lyder det,