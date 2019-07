Kommentar: Livet har passeret revyen, men med lidt fornyelse er den stadig relevant som satire

Den danske sommerrevy lever og har det efter omstændighederne godt. Men et generationsskifte forestår, og vi er langt fra forne tiders folkelige storhed. Uden fornyelse risikerer den at ende på museum.

Vi er stadig nogle, som ikke kan gå forbi en fiskehandlers vindue uden at grine en lille smule, hvis der på et af prisskiltene står ’Kulmule – 95 kr., ½ kg’. Og det har ikke noget at gøre med fisken – eller prisen – som sådan, men det forhold, at komikeren Dirch Passer i Cirkusrevyen 1970 havde en monolog, hvor han spillede en fiskenørd iført sydvest, runde briller og oilskinsjakke, og en af pointerne var, at han med sin karakteristiske diktion sagde navnet på fisken: kulmule. Folk kunne næsten ikke være i deres kroppe for bare grin, og fordi nummeret blev indspillet på grammofonplade, hørte vi også ofte om kulmulen i radioen.