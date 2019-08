Indvandrer beroliger før åbning af Malmöfestivalen: »Malmø er ikke så slem, som man gør den til«

I medierne fremstår Malmø som en etnisk splittet og utryg by med vold og bilafbrændinger. For polskfødte Daria Bogdanska er Malmø et godt hjem. Den unge graphic novel-forfatter og fagforeningsaktivist er helt tryg ved at færdes i byen, som i dag åbner sin årlige kulturfestival, Malmöfestivalen.