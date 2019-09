Nyt værk voksede: Først lød det som Speaker-Allan på slap line. Men så begyndte natten at klinge som ren poesi

FOR ABONNENTER

Én tone. Et lyst ’e’, slået an af aftenens ene solist, pianisten Per Salo, derefter strøget på violinen af den anden, Christina Åstrand. Og så igen, på samme måde. Og igen, og igen med en lille variation i styrke. Og igen og igen med mikroskopiske ændringer. Fem minutter. Udviklingen var tæt på fraværende og lige på kanten af det absurde. Og man tænkte: Allan Gravgaard Madsen, nu skal du vel ikke kun vise os din ironiske side, når du nu har fået chancen for at skrive et nyt værk til DR – og sætte din dybt fascinerende fornemmelse for form og klang i spil i landets fineste orkester?