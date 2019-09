Nedslående analyse: Kun Iran har dårligere Netflix end Danmark

For andet år i træk viser en større analyse, at Danmark er et virkelig træls land at være Netflix-abonnent i. Vi betaler nemlig en meget høj pris for et meget lille udbud af indhold sammenlignet med andre lande.

Der er 3.525 film og serier på den danske version af Netflix.

Det kan lyde af meget, men i forhold til, hvor meget vi betaler for et abonnement hos streaminggiganten, er Danmark faktisk det næstdårligste land i verden at være kunde hos Netflix i.

Det fremgår af en analyse lavet af det britiske analysefirma Comparitech.

Vi betaler knap 3 øre per titel med et standardabonnement, dobbelt så meget som i vinderlandet Colombia og en halv gang så meget som verdens Netflix-abonnenter generelt.

Kun bedre end Iran

Resultatet var nogenlunde lige så nedslående sidste år, men denne gang har man kigget på yderligere 20 lande, og Danmark ligger altså stadig næsten helt i bunden. Det eneste sted, man betaler mere i forhold til antallet af titler, er i Iran.

Ikke overraskende er vi også et af de lande, hvor abonnementerne koster mest. Her er vi kun overgået af Schweiz, der betaler 17 kroner mere om måneden for et standardabonnement, men til gengæld har 1.000 flere titler at chille til.

Så er det godt, at vi i det mindste har høje lønninger, så vi har råd til de dyre streamingtimer, tænker du måske. Men ak, også her er det dårligt at være dansker, for også i forhold til en gennemsnitlig dansk indkomst er Netflix næstdyrest i verden.

Har man ikke lyst til at flytte til Colombia, skriver Comparitech, at man kan overveje en god VPN, der gør det muligt at overbevise internettet om, at man er i et andet land.