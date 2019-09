Fotograf har fulgt skuespillere i sminkerummet: Udstilling giver intimt indblik i stjernernes private rum

En sort-hvid Anthony Hopkins i sideskilningens tid. Judy Dench i ternet slåbrok og med et tekrus hvilende på maven.

En bleg, drenget og om muligt endnu mere britisk version af Colin Firth. Og Cate Blanchett fotograferet med resterne af en cigaret hvilende mellem fingrene.

Det er nogle af de billeder, man kan se på udstillingen ’The Half’, der åbner lørdag på Lawrence Batley Theatre i Huddersfield, West Yorkshire i England. Her viser den britiske teater- og portrætfotograf Simon Annand i alt 74 fotografier taget gennem de seneste 30 år af skuespillere, der gør sig klar til at gå på scenen.

Alle billederne er taget backstage i den sidste halve time, før tæppet går til aftenens forestilling.

Foto: Simon Annand Cate Blanchett

»Uanset hvad teaterskuespillere laver i løbet af dagen, skal de hver aften gå på scenen som nogle andre. Teatergarderoben er et intimt, personligt og koncentreret rum, hvor omstillingen fra skuespiller til karakter kan finde sted. Når der bliver sagt »The Half« over højttaleren backstage, begynder de 35 minutters nedtælling til mødet med publikum, og det er er sjældent, at man får lov at møde skuespillere i den del af deres arbejde«, skriver fotografen på sin hjemmeside.

Foto: Simon Annand Anthony Hopkins

Men i løbet af de seneste 30 år har Simon Annand med egne ord haft »en enestående adgang« til det ellers private rum med sit kamera. Eller som teatret skriver i en pressemeddelelse:

»Simon Annand indfanger atmosfæren og de modstridende følelser af forventning, glæde, lykke, frygt og nerver i en verden, der normalt ikke er tilgængelig for offentligheden«.

Foto: Simon Annand Colin Firth

I modsætning til filmoptagelser, hvor der ofte er ventetid for skuespillerne undervejs, kræver en teateroptræden, at skuespilleren er klar på et bestemt tidspunkt hver dag, forklarer Simon Annand i pressemeddelelsen.

»Det kræver stor disciplin, og jeg håber, at udstillingen viser, hvordan og på hvor mange forskellige måder man bliver klar«, siger fotografen om udstillingen, som også tæller fotografier af Helen Mirren, Jude Law, Stephen Fry, Maggie Smith og Priscilla Presley.

’The Half’ vises frem til 1. februar.