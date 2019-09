Roskilde Festival, Nationalmuseet og Vega vil snuppe den nye radiokanal, der skulle redde Radio24syv

Mange har troet, at Radio24syv ville være den eneste ansøger til den digitale radiokanal med 70 millioner licenskroner i ryggen årligt, som regeringen har sendt i udbud.

Da udbuddet blev annonceret, trak mediet Heartbeats og Bauer Radio sig med den begrundelse, at udbuddet var skræddersyet til Radio24syv.

Men når ansøgningsfristen udløber fredag kl. 12.00, vil der være mindst to ansøgere til dab-kanalen.

For en lang række aktører som Roskilde Festival, Nationalmuseet, spillestedet Vega, Danske Studerendes Fællesråd, Ungdomsbureauet, teatret Mungo Park, museet Enigma og 9 lokalradiostationer er gået sammen om at søge dab-kanalen.

De vil lave en radio, der skal hedde Loud, og som især er rettet mod de helt unge, der ellers i stor stil vender ryggen til de traditionelle medier, fortæller Jane Sandberg, der er museumsdirektør på Enigma - Museum for Post, Tele og Kommunikation.

»Vi gør forsøget, fordi vi mener, at vi har et regulært tilbud om at lave noget for og med de unge. Og vi er i forvejen i kontakt med 100.000-vis af potentielle lyttere«, siger Jane Sandberg.

Kredsen bag buddet om at drive dab-kanalen de kommende fire år mener, at de udfylder et hul i medieudbuddet. Der mangler et kvalitetstilbud til de helt unge.

»Med denne her kreds er der en regulær chance for at lave noget, der ikke er lavet før«, siger Jane Sandberg.

Den nye dab-kanal blev opfundet af den tidligere borgerlige regering som en redningskrans for Radio24syv. Den populære taleradio som i 8 år har sendt på FM 4 opgav at søge igen, fordi den borgerlige regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede, at mindst 70 procent af redaktionen skulle have adresse mindst 110 kilometer fra hovedstaden. Et krav, som ifølge Radio24syv ville ødelægge radioen.

Efter en massiv mediestorm opfandt den borgerlige regering så tilbuddet om en en dab-kanal med 70 millioner kroner i årlig støtte i fire år.

Konstruktive nyheder

Ansvaret for ansøgningen hos konkurrenterne, Loud, er lagt i hænderne på Ann Lykke Davidsen, der har 14 års erfaring fra DR med både radio og tv, blandt andet som redaktionschef på DR Aktuelt.

Vinder Loud udbuddet, skal hun fortsætte som direktør for radioen.

»Der er behov for et sted, hvor unge kan tale og komme til orde, og vi har partnerskaber med forskellige institutioner som Roskilde Festival, der har sindssygt godt fat i målgruppen og skal være med til at udvikle programmer«, siger Ann Lykke Davidsen.

Men også Ungdomsbureauet, der organiserer Ungdommens Folkemøde, sidder lige som De Studerendes Fællesråd på enorm stor viden om de unge, som radioen skal trække på og bruge, fremhæver Ann Lykke Davidsen.

»Mange af vores programmer bliver skabt i samarbejde med vores lyttere«, siger hun.

Loud vil også tage et opgør med de negative nyheder, der fylder meget i de øvrige medier. Hele morgennyhedsfladen på 3 timer på radioen vil tilrettelægges som såkaldt konstruktiv journalistik. Det vil sige journalistik, der fokuser på løsninger, og på hvordan man kan ændre tingene, ofte med input fra lytterne.

Nyhederne vil samtidig være skruet sammen på en måde, der appellerer til de unge.