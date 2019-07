Kulturministeren ændrer i udbuddet: Nu er der en reel mulighed for, at Radio24syv kan overleve

Kulturminister Joy Mogensen (S) ændrer i tidsplanen for udbuddet af ny digital radiokanal efter kritik fra Radio24syv, som lurer på at søge.

Håbet er ikke ude for de mange tusinde lyttere, der holder af Radio24syv.

Det så ellers meget sort ud for kanalen, da kulturministeren i sidste uge meddelte, at den nye digitale taleradio, som sendes i udbud inden længe, først skal gå i luften 1. januar.

Det ville tvinge Radio24syv til at holde lukket i to måneder, fordi Radio24syvs nuværende sendetilladelse på FM-båndet udløber 31 oktober. Det ville reelt være et dødsstød.

Men efter kritik fra Radio24syv selv har kulturminister Joy Mogensen (S) nu valgt af fremrykke udbuddet af den digitale radio, så den kan begynde at sende allerede fra 1. november.

Og det får Anders Krab-Johansen, der er koncernchef i Berlingske Media, som ejer Radio24syv, til at sige, at der stadig er en chance for, at den populære radiostation kan overleve.

»Det er positivt, at kulturministeren har lyttet til kritikken – og det åbner nu en reel mulighed for, at Radio24syv kan fortsætte som digital radio«, siger Anders Krab-Johansen til Ritzau.

Han vil dog læse udbudsmaterialet, før han tager endeligt stilling til, om Radio24syv søger om at kunne fortsætte som digital radio.

En koldstarter

Sikkert er det imidlertid, at Radio24syv ikke i fremtiden vil være at finde på den fjerde FM-kanal, hvor radioen har sendt siden 2011.

Radio24syv droppede at få forlænget sin sendetilladelse på FM-båndet, fordi politikerne krævede, at den statsfinansierede radiokanal på FM4 i fremtiden har adresse i provinsen. Helt konkret var der i udbudsmaterialet et krav om, at mindst 70 procent af redaktionen på radioen skal have adresse mindst 110 kilometer fra hovedstaden. Og det fik Radio24syv til at melde sig ud af konkurrencen.

Tilladelsen til at drive radio på FM4 gik i stedet i sidste uge til et samarbejde mellem en lang række lokale og regionale medier med Jysk Fynske Medier i spidsen. Fra 1. november får Danmark derfor en ny radiostation med navnet Radio4.

Om Radio4 så skal konkurrere med en ren digital udgave af Radio24syv, eller om Danmark også får en helt ny digital radiokanal, finder vi ud af i slutningen af oktober.

Selv om Radio24syv kraftigt overvejer at søge om at få tilladelse til at fortsætte som digital kanal, er stationen allerede begyndt at opsige medarbejdere og kontrakter med henblik på at lukke 31. oktober.

»Hvis vi så ender med at søge, vil vi en uge før 1. november vide, om vi har vundet. Så det vil blive lidt af en koldstarter«, siger koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johan til Ritzau

Den nye digitale radiokanal på nettet og DAB får 70 millioner kroner om året i støtte. Den skal sende 24 timer i døgnet og have særligt fokus på kulturstof.