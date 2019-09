Kulturministeren giver DR lov til at skrive lange artikler på nettet Public service-kontrakten ændres, så DR igen må skrive lange artikler, og omkostningstungt arkivkrav pauses.

Danmarks Radio må igen skrive lange, dybdegående artikler, og samtidig sættes et krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed, i bero.

Sådan lyder det fra kulturministeren, som i en pressemeddelelse oplyser, at hun sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet ændrer DR's public service-kontrakt.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil se nærmere på kontrakten i forbindelse med de kommende medieforhandlinger, som tidligst kan begynde i 2020.

Men med et tillæg til DR's nuværende kontrakt vil hun ændre en række public service-forpligtelser øjeblikkeligt.

Det gælder blandt andet kravet om, at DR ikke må skrive lange artikler.

»Kravet om, at DR skal afholde sig fra at publicere dybdegående artikler online har fra starten været et fejlskud«.

»Det er både uambitiøst og en meningsløs begrænsning af DR's journalistiske arbejde«, lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Samtidig skal kravet om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed i et søgbart arkiv, sættes i bero, indtil spørgsmålet er afklaret som led i en ny medieaftale.

Armslængden til DR skal styrkes

Når der skal ændres i antallet af DR's radio- og tv-kanaler, skal det heller ikke længere godkendes af kulturministeren, før DR ansøger om godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Det skal styrke armslængden til DR, lyder det.

I SF er man begejstret for ændringerne, for den tid, hvor mediepolitikken blev dikteret af politikere, som ville kontrollere DR, er ovre, lyder det fra medieordfører, Jacob Mark.

»Nu giver vi mere frihed tilbage til DR til at lave godt indhold på den måde, der giver bedst mening for dem, og det er vi glade for«.

»Næste mål er at afskaffe de kommende besparelser på DR«, siger han i pressemeddelelsen.

For nylig fik radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz lov at fortsætte, selv om det har været varslet, at de skulle lukke.

DR’s nuværende public service-kontrakt gælder for perioden 2019-2023 og er en udmøntning af sidste års medieaftale indgået mellem V, K, LA og DF.

ritzau