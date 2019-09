Mums, fåreøje i tomatjuice: På museet for ulækker mad får gæsterne udleveret brækposer

Et svensk museum for ulækker mad inspirerer nu til udstillinger rundtom i verden af eksotiske retter af mere og især mindre delikat karakter fra alverdens kulturer.

Kræsen har man lov at være hele livet. I hvert fald – må man have lov at argumentere – hvis der på menuen optræder nogle af de i særklasse ulækre retter, som folkene bag et helt særligt museum i Malmø med omhu har håndplukket rundtom i verden, og som nu også en tid bliver udstillet i Frankrig og USA.

På udstillingerne fristes der eksempelvis med en udsøgt omgang flagermussuppe. Med fåreøje serveret i tomatjuice. Og en ost fra Sardinien, der vrimler med maddiker.

At ikke delikatesser fra enhver krog på kloden nødvendigvis falder i resten af menneskehedens smag, er åbenbart, når man ser på billederne fra Disgusting Food Museum i Malmø, som åbnede for knap et år siden, og som gerne hjælper interesserede andre steder i verden med at åbne midlertidige udstillinger eller permanente filialer.

Uhm ... maddiker

På museet i Malmø kan man se, lugte til og i nogle tilfælde ligefrem smage på den eksotiske mad og således tilføje chok for smagsløgene til dem, øjet og tanken måske allerede har fået.

Har nogen fået lyst til mere privat at få sanselig nærkontakt af tredje grad med den ovenfor nævnte ost fra Sardinien, kan vi lokke med, at den får sin særlige smag ved, at man graver et hul i midten, hvor fluearten Piophila Casei så får lov at lægge æg. Ud af dem kommer der maddiker, som giver sig i kast med osten og udskiller et enzym, der bidrager til dens særlige konsistens og smag.

Casu marzu er dog på grund af den fremprovokerede forrådnelse forbudt at bringe over grænserne i EU.

Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix Ikke helt færdig. Men alligevel. Ingredienserne til frugtflagermussuppe, som vor mor på stillehavsøen Guam laver den. Mad, der nærmest kan tygge sig selv.

Ideen til museet fik psykologen Samuel West, som tidligere har grundlagt, hvad han kalder Museum for Failure, en samling fejlslagne produkter som eksempelvis Googles briller og Coca-Colas Cola II. Men et museum for mad er bare lettere at begive sig hen på, som Samuel West har sagt til den svenske avis Expressen. For:

Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix Stegt fugleedderkop. En udfordring for tunge og tandsæt, man som gæst i Cambodja må være parat til at kaste sig ud i.

»Man kan ikke lugte til en tanke, men når man lugter til en rådden haj, ønsker man, at man aldrig var blevet født«.

På museets hjemmeside kan man læse sig til, hvad der ellers vanker af lækkerier blandt de i alt 80 retter fra kulturer og folkeslag fordelt over den ganske klode. Og man skal såmænd ikke langt væk for at få sin afsky vakt.

Der er for eksempel svenskernes egen surströmming, magre sild fermenteret ved gæring i saltlage i tre-fire måneder, hvilket udvikler gas, som afgiver en infam lugt af rådne æg.

Fatter de ikke lakrids?

Der er også det finske hákarl, nemlig grønlandshaj skåret i små stykker og nedgravet i seks-syv uger og derefter hængt til tørre i flere måneder, så lækkerbiskenen, når den serveres, lugter af ammoniak og smager af fisk og meget stærk ost.