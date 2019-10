Vild rekord: Banksy-maleri solgt for over 80 millioner kroner

Så må der være råd til gode julegaver.

Banksys kunstværk ’Devolved Parliament’ er solgt for godt 83 millioner kroner, en rekordhøj pris, selv for den verdenskendte kunstner, skriver The Guardian.

På værket ser man det britiske parlament fyldt med chimpanser, der i stedet for parlementsmedlemmer sidder ved pladserne. Det blev solgt på en auktion på Sotheby’s auktionshus i London torsdag.

Det fem meter brede maleri af Banksy, hvis identitet stadig er ukendt, var først vurderet af auktionshuset til at blive solgt for 1,5-2 millioner pund, omkring 12-17 millioner danske kroner.

Estimatet skulle efter en 13 minutter lang auktion vise sig at være langt fra den pris, som maleriet blev solgt for.

Auktionen fandt sted i samme rum, hvor Banksy sidste år skabte store overskrifter.

Midt under en aktion sidste år blev kunstværket ’Girl With Balloon’ til en bunke papirstrimler, da en makuleringsmaskine gemt bag rammen på værket pludselig rev kunstværket op i lange strimler, efter hammerslaget havde lydt.

Maskinen fik revet omkring halvdelen af det i stykker, inden den gik i stå. Kunstværket blev solgt for omkring 9 millioner kroner.

Kort efter salget af kunstværket ’Devolved Parliament’ var Banksy på Instagram og skrev:

»Rekordhøj pris for Banksy-maleri solgt på auktion til aften. En skam, jeg ikke ejede det selv«.

Værket har tidligere i år været udlånt af Banksy til et display på Bristol Museum til udstillingen ’Banksy vs Bristol’, som markerede udstillingens 10-års jubilæum samt den britiske beslutning om af forlade EU. Banksy skrev på Instagram:

»Jeg har lavet det for 10 år siden. Bristol Museum har lige bragt det tilbage på display for at markere Brexit. Grin nu, men en dag er der ingen, som vil sidde på magten«.

Han har tidligere kommenteret Brexit med et vægmaleri på en bygning i byen Dover, som forestillede en arbejder, der hamrer en stjerne i stykker på det britiske flag. Kunstværket er senere blevet overmalet med hvid maling. Til det udtalte Banksy:

»Lige meget. Et hvidt flag er vel lige så sigende«.

Salget af ’Devolved Parliament’ har suverænt slået den tidligere rekord for et Banksy-maleri på 1,4 millioner pund, svarende til ca. 12 millioner danske kroner. Det var kunstværket ’Keep It Spotless’, som blev solgt på auktion i New York i 2008.