»Vi er godt klar over, at det er en loaded situation, vi går ind i«: Dansk kunstnergruppe udstiller i Saudi-Arabien

»Vi er godt klar over, at det er en loaded situation, vi går ind i«:

Den danske kunstergruppe Superflex skal være en del af en kontroversiel kunstudstilling i Saudi-Arabien i 2020.

Desert X står bag projektet, som samler omkring 15 kunstnere, der skal være en del af udstillingen, heriblandt Superflex.

Den nye udstilling, Desert X AlUla, skal finde sted i det nordvestlige Saudi-Arabien og finansieres af regeringen, skriver Los Angeles Times.

Jakob Fenger, der er kunstner i Superflex og med i projektet Desert X AlUla, siger:

»Vi går ind i projektet med en forventning om, at vi kan lave det, vi gerne vil«.

Selvom udstillingen skal signalere en voksende international åbenhed fra Saudi-Arabiens side, trak tre af 14 medlemmer sig fra Desert X-organisationens bestyrelse. Det gjorde de på baggrund af beslutningen om at samarbejde med regeringen, der er ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne og drab på journalisten Jamal Khashoggi, som blev dræbt på den saudiarabiske ambassade i Istanbul i oktober 2018.

CIA har senere konkluderet, at mordet blev begået efter ordre fra den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman.

De tre kunstnere, der har trukket sig, er Ed Ruscha, kunsthistoriker og kurator Yael Lipschutz samt filantropist og tidligere modestylist Tristan Milanovich. Yael Lipschutz kalder projektet »komplet uetisk« og siger til Los Angeles Times:

»Det her handler ikke om dialog mellem kunstnere, det handler om at lave en aftale med en national regering, der har begået et forfærdeligt folkemord i Yemen, der er helt udemokratisk, og der har en rystende historie af diskrimination mod LGBTQ-samfundet«.

Selvom den danske kunster Jakob Fenger er enig i, at landet har mangel på menneskerettigheder, siger han, at udstillingen bygger på værdier, som kunstnergruppen kan stå inde for.

»Vi siger ja tak, fordi vi tror, at kunsten kan gøre en forskel«, siger han.

Hvilken forskel, de håber at gøre med projektet, kan han dog ikke udtale sig om, da det endnu ikke er besluttet, hvad Superflex’ udstilling i Saudi-Arabien skal bestå af.

»Vi er godt klar over, at det er en loaded situation, vi går ind i. Derfor har vi også gjort os mange overvejelser, om hvorfor vi gør det, og hvad vi gør«, siger han og ønsker ikke at uddybe nærmere.

Kunstudstillingen ’Desert X AlUla’ er planlagt at stå fra 31. januar til 7. marts 2020.

De omkring 15 deltagende kunstnere har til opgave at skabe store udendørs værker, der passer til landskabet, der stilles til rådighed. Landskabet består af et ørkenområde på over én kilometer i AlUla-ørkenen, som er omgivet af høje sandsten og klippeformationer.

’Desert X AlUla’ er en del af kronprinsens økonomiske, kulturelle og sociale reformplan, kaldet ’Vision 2030’, som inkluderer åbning af landet for turisme.

Sidste uge annoncerede Saudi-Arabien et nyt visumprogram, der giver turister fra 49 lande, som ikke rejser af religiøse grunde, mulighed for at få adgang til landet og opholde sig op til tre måneder.