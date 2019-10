Blå bog

Chris Ware

Amerikansk tegneserietegner, født i Omaha, Nebraska, i 1967, Uddannet fra University of Texas, Austin og Art Institute of Chicago.

Har tegnet til bl.a. The New Yorker, Esquire og The New York Times, og han har vundet 11 Eisner Awards og 10 Harvey Awards.

Har siden 1993 udgivet serien ’The ACME Novelty Library’ hvor store dele af ’Rusty Brown’ har været udgivet siden 2001 i en række små selvstændige bøger.