Anders Haahr Rasmussen: Derfor gør vi mænd en masse lort, når vi har det svært

Det er en klassisk patriarkalsk dyd, at mænd ikke klynker. Alligevel bliver der udbudt ti gange så mange mandekurser som for 15 år siden. Hvis kvinder historisk set har manglet en stemme, lader det til, at mænd ikke har noget sprog til at formulere deres smerte og ingen følelse af, at deres kvaler er valide, skriver Anders Haahr Rasmussen.