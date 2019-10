Pia Kjærsgaard: »Skam dig, Jonas Eika«

At Jonas Eika i går vandt Nordisk Råds Litteraturpris er ikke gået stille hen, især fordi den 28-årige forfatter benyttede spotlyset til at skose den siddende regering.

Han talte blandt andet om »statsracisme« og sagde, at det danske socialdemokrati »er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker«.

Og han sagde det direkte til statsminister Mette Frederiksen (S). Mens hun sad på forreste række i salen få meter fra prisvinderen.

På tv-billeder af takketalen kan man se Mette Frederiksen modtage opsangen med alvorlig mine. Efter talen ser man et et kort klip statsministeren bevare hænderne foldede i skødet, mens resten af salen klapper, og Jonas Eika går ned af podiet. Hun har ikke offentligt kommenteret talen.

Det er der til gengæld andre politikere, der har.

Tidligere formand for Folketinget og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, er ikke begejstret.

»Skam dig, Jonas Eika«, skriver hun her til morgen på Twitter.

»Jeg har også gennem årene gentagne gange hørt på nedrakning og politiseren fra forskellige kulturpersoner mod min person fra scenen efter modtagelse af en pris . Pengene vil man have, men god opførsel, kender man ikke. Føj!«, lyder det.

Hvad angår Socialdemokraterne er reaktionerne forskellige. Mogens Jensen ønsker tillykke med prisen og roser Jonas Eikas litterære kvaliteter, mens han forsigtigt tager afstand til kritikken.

»Jeg er ikke enig i din kritik af mit parti og Danmark men respekterer din store litterære kvalitet...«, skriver han på Twitter.

Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, går mere til den og kalder på Twitter Jonas Eika for en »forfatterklovn«:

»Pinligt at denne prisvindende forfatterklovn bruger sin takketale på at anklage statsministeren for at være racist. Han ønsker at ramme Mette F., men opnår alene at devaluere begrebet og håne millioner af mennesker, der har været udsat for racisme«.

Tweetet får mange til at kommentere. En enkelt bruger skriver eksempelvis: »Hæv dog niveauet«, hvortil Rasmus Stoklund svarer:

»Næ«.

Ifølge formand for Alternativet Uffe Elbæk taler Jonas Eika på vegne af en hel generation. Han skriver på Twitter:

»Et kæmpe mentalt spark et vist sted. Politik direkte fra hjertet. Og hudløst ærligt. Min generation har Carsten Jensen. De unge har Jonas Eika«.

Du kan se og høre Jonas Eikas takketale på det islandske tv-station RUV’s hjemmeside. Eller læse den her.