Lidt for ærligt marihuanasvar kan fratage Neil Young muligheden for at drille Trump

Canadiske Neil Young har egentlig bestået testen for amerikansk statsborgerskab, men så kom han til at tale om, hvad han godt kan lide at ryge.

Canadiske Neil Young skal vente lidt mere på at få det statsborgerskab i USA, han ønsker sig, så han kan sætte sin stemme på en anden end præsident Donald Trump.

Egentlig havde musikeren bestået første runde i ansøgningsprocessen, hvor han skulle besvare en række spørgsmål, og det havde han efter eget udsagn gjort på ærlig vis. Måske lidt for ærligt.

I hvert fald er han blevet indkaldt til endnu en samtale, skriver han i et indlæg på sin fanside.

»Jeg har fået at vide, at jeg må tage endnu en test på grund af mit marihuanaforbrug og den måde, hvorpå nogle mennesker, der ryger, udgør et problem«, skriver han.

»Jeg håber meget, at jeg har givet udtryk for at være en god og moralsk person, så jeg kan få lov til at vælge i overensstemmelse med min samvittighed mellem Donald J. Trump og hans andre amerikanske kandidater (som vi endnu ikke kender navnet på)«, lyder det desuden.

Brevet er underskrevet med hans initialer.

Neil Young er født i Toronto i Canada i 1945. Han flyttede i 1960’erne til storbyen Los Angeles i den amerikanske delstat Californien, hvor han har boet siden.

Hans politiske engagement er velkendt, og han var eksempelvis en passioneret modstander af Irak-krigen, som han kritiserede på 2006-albummet ’Living With War’.

En af sangene hed ’Let’s Impeach the President’, hvori han kritiserede, hvordan daværende præsident George W. Bush havde løjet for amerikanerne for at få dem til at gå ind i Irak.