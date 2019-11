Gerningsmand råbte »Fuck YouSee« og slog YouSee-medarbejder ned bagfra: Tv-gigant tager afstand fra overfald

»Fuck YouSee«, råbte en ukendt gerningsmand, før han slog en YouSee-medarbejder i Odense ned bagfra i går middag.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det skete i Munkemøllestræde i det centrale Odense, hvor YouSee har kontor. Det bekræfter YouSee.

Flere medier som DR, B.T. og også TV 2 Fyn spekulerer i, om overfaldet kan hænge sammen med den verserende konflikt mellem YouSee og Discovery.

Fyns Politi vil dog ikke kæde tingene sammen.

»Det tør jeg ikke udtale mig om. Vi ved, at forurettede var på arbejde, men hvad der ligger til grund for overfaldet, håber jeg, at efterforskningen vil vise«, siger politikommissær Jesper Bæk til TV 2 Fyn.

»Helt uacceptabelt«

Selv om gerningsmanden ikke råber noget specifikt med Discovery, vælger tv-giganten alligevel at kommentere episoden i en pressemeddelelse som følge af mediernes spekulation.

Og de understreger, at vold aldrig er løsningen.

»Konflikten mellem Discovery og YouSee er rent forretningsmæssigt anliggende, og ingen medarbejdere hos hverken os eller YouSee skal frygte for at passe deres job. Vi tager skarp afstand fra denne form for opførsel. Uanset årsagen er det helt uacceptabelt at lade sin vrede gå ud over en tilfældig medarbejder«, siger direktør hos Discovery Networks Danmark Christian Kemp.

Han ønsker den ansatte hos YouSee god bedring og håber, at vedkommende snart er klar til at passe sit arbejde igen.

Vrede over konflikt

Konflikten mellem Danmarks største tv-distributør og indholdsproducenten Discovery begyndte, da YouSee ville rykke Discoverys kanaler ud af de faste tv-pakker.

Det har Discovery ikke villet være med til, og fra 1. januar forsvinder deres kanaler helt fra YouSee-kunders fjernsynsskærme.

Det har indtil videre betydet, at en række antenneforeninger har opsagt deres aftaler med YouSee og landsformanden for Forenede Danske Antenneanlæg, Thomas Bak, har kaldt kontroversen for »en gidseltagning«.