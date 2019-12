13 kulturpersoner får Statens Kunstfonds livsvarig hædersydelse

Baggrundsinformation:

Kristine Jensen

Kristine Jensen (f. 1956 i Herning) er uddannet på Arkitektskolen i Aarhus i 1983, hvor hun også har undervist og forsket, inden hun i 2001 grundlagde sin egen tegnestue, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Hun er kendt for store projekter inden for by- og landskabsarkitekturen, heriblandt renoveringen af Prags Boulevard i København, landskabet omkring det nye Moesgaard Museum uden for Aarhus og Monumentområdet i Jelling, udført i samarbejde med arkitekt Ingvar Cronhammar. Senest har hun sammen med sin mand, arkitekt Bjarne Frost, samt Ingvar Cronhammar, stået for den nye solnedgangsplads i Gl. Skagen. Hendes tegnestue stod også for opgaven at binde by, vand og havn sammen på havnefronten ved Dokk1, et projekt der tog næsten 10 år.

Kristine Jensen har en stribe bøger og publikationer bag sig, blandt andet Monumentområdet i Jelling/The Monument Area of Jelling’ om Jellings landskab, Kulturarv fra vikingetiden og Alle Tiders Landskab/A Landscape of all Times om Moesgaard Museums omgivelser.

Vis mere