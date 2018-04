Skal staten give livsvarig hæder til Puk Damsgård og andre kulturfolk? I denne uge uddelte Statens Kunstfond livsvarig hæder til journalisten og forfatteren Puk Damsgård, koreografen Kitt Johnson, instruktør Bodil Alling og oversætter Jan Hansen. Men giver det stadig mening at give livsvarige ydelser for at hylde kunstnere og sikre dem en grundindtægt, hvis deres egne indtægter bliver lave? Det har vi spurgt to politikere og en kunstner om.

FOR ABONNENTER Alex Ahrendtsen, kulturordfører (DF): Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind