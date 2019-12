Et keramisk overskudsgilde: Vi har meget at takke disse fem kunstnere for

Det er helt på sin plads, at keramikmuseet Clay hylder de keramikere, der grundlagde museet. Uden dem ville vi måske stadig tro, at lertøj kun er krukker og store tekander.

For nogle år siden skiftede Danmarks keramikmuseum Grimmerhus navn til Clay Keramikmuseum Danmark. Umiddelbart troede alle, at navneskiftet udelukkende handlede om, at museet ville signalere til omverdenen, altså folk uden for Danmarks grænser, at på dette museum kunne man se udstillinger om ler.