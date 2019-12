Glædelig jul fra Tate Britain: Velkommen til en dyster fremtid, kære verden

Det plejer bare at være en kunstnerisk ære at få lov til at udsmykke London-kunstmuseet Tates facade op til jul. Men i år er det en særlig ildevarslende julestemning, der sænker sig over museets facade – en advarsel om, hvad vi mennesker måske har redt op til for os selv.

Noget er der sket med facaden på Londons berømte kunstmuseum Tate Britain. Noget voldsomt. En syndflod af en slags.

Sådan tager det sig i hvert fald ud, efter at kunstneren Anne Hardy har fået den ærefulde opgave at stå for museets vinterudsmykning og løftet opgaven på en måde, hvis mage man aldrig har set.

Resultatet er et ildevarslende bud på en mulig dyster fremtid. En udstilling med titlen ’The Depth of Darkness, The Return of the Light’ – ’Mørkets dybde, lysets tilbagekomst’ – som tager udgangspunkt i solhverv, årets korteste dag, som falder 22. december.

Museets gæster bliver mødt med høje tordenbrag, tropiske fuglestemmer, lyden af sværme af myg og af knagende is. Samt med synet af noget, der kunne minde om et hærget tempel med flossede bannere, et kaos af lyskæder og på trappens trin dynger af is, af mudder og stumper af knuste søjler.

»Jeg arbejder meget med materialer, jeg har fundet, og jeg tænkte, at det var måden at gå til denne opgave på – som en genstand, jeg havde fundet. Hvad det kunne udvikle sig til, som det ikke er nu«, siger Anne Hardy til The Guardian og tilføjer, at hun håber, museets gæster og forbipasserende vil standse op og tænke over, hvor skrøbelig vores tilværelse er.

Udsmykningen vil kunne ses frem til 26. januar.