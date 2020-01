Tusindvis af signaturer gransket: Kan man være sikker på, at billedet af Willumsen er en formue værd, når det er signeret ’Jens Ferdinand Willumsen’?

En museumsdirektør har undersøgt tusindvis af kunstneres værker for at registrere deres signaturer. Nu er materialet samlet i to digre bøger, der skal gøre det nemmere at kende forskel på ægte og uægte kunst. Noget af en bedrift, men prisen trækker ned.

Hvor havde det hele været nemmere, hvis alle kunstnere blot signerede deres værker! Og svindlere og bedragere ikke gjorde det for dem, så det lignede, for at booste et værks salgsværdi over for en naiv eller utilstrækkeligt informeret køber.​​​​​