Anmeldelse: Tegneseriejournalistik fra krigen mod Islamisk Stat fortæller med stor entusiasme og  integritet

Blå bog





Tore Rørbæk: Journalist, cand.scient.pol og dokumentarist, født i 1982 Har siden 2015 været mellemøstreporter for Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten og har også skrevet om især Islamisk stat for Politiken, Berlingske og en række andre medier ’Shingal’ er hans første tegneserie

Mikkel Sommer: Tegneserietegner, født i 1987 Har studeret på både The Animation Workshop og Danmarks Designskole uden dog at færdiggøre uddannelserne Debuterede i 2010 med den lille pixibogtegneserie ’Z’ og har siden udgivet tre tegneserier og en lang række billedbøger sammen med forfattere som Thorstein Thomsen og Kim Fupz Aakeson Har desuden arbejdet med animationsfilm for bl.a. Cartoon Network og lavet illustrationer til The New York Times og The New Yorker

Zerocalcare: Italiensk tegneserietegner, født i 1983 Hans borgerlige navn er Michele Rech og Zerocalcare er et pseudonym, som spiller på navnet for et italiensk kalkfjerningsprodukt ’Kobane Calling’ gik oprindeligt som serie i ugebladet Internazionale Har desuden tegnet for aviser som Liberazione og La Repubblica Vandt i 2012 Gran Guinigi-prisen for bedste korte tegneserie for ’La profezia dell’armadillo’ (’Bæltedyrsprofetien’) under verdens næststørste tegneseriefestival Lucca Comics

