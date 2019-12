Mysterium i Odense: Hvorfor blev den kinesiske dansetrups optræden aflyst?

Automatisk oplæsning Beta

Der har været flere forskellige forklaringer på, at Odeon i Odense 15. oktober pludselig måtte aflyse to planlagte optrædener med det regimekritiske danseensemble Shen Yun i april næste år.

Mystikken omkring hændelsesforløbet begyndte med forklaringen om, at der var tale om dobbeltbooking:

»Vi har desværre lige opdaget, at der 2. april samt 3. april 2020 (...) allerede ligger en underskrevet kontrakt på en stor konference. Datoerne er således ikke længere ledige. Jeg kan derfor rent juridisk ikke gøre noget«, skrev en ansat i Odeon i en mail til Shen Yuns danske mellemmand, som TV 2/Fyn refererer.

Men det var direkte usandt. I en anden mail, der blev sendt 22. oktober, som mediet kom i besiddelse af, fremgår det, at 3. april 2020 skam var ledig.

Onsdag tages sagen, der også er landet på bordet i Indenrigsministeriet, op på et byrådsmøde i Odense Kommune.

Selvcensur?

Det er tidligere ifølge TV 2/Fyn kommet frem, at den kinesiske ambassade i Danmark har forsøgt at presse Det Kongelige Teater og Musikhuset i Aarhus til at aflyse arrangementer med netop Shen Yun.

Jeg afviser bestemt, at der er tale om selvcensur. Derudover har jeg ingen kommentarer Jens Pedersen, Odeons administrerende direktør

Som beskrevet i foråret i Politiken skrev den kinesiske ambassade i et brev, at Falun Gong – en religiøs bevægelse med en praksis, som medlemmerne af den kinesiske gruppe dyrker – er en »samfundsnedbrydende kult«, der ikke bare er en »ekstrem antikinesisk gruppe«, der spreder antikinesisk propaganda, men at den også forsøger at »underminere« forholdet mellem Kina og Danmark.

»I bedes venligst fortælle sandheden frem for usandheder og holde jer væk fra Falun Gong-organisationens såkaldte Shen Yun, så I ikke bliver vildledt og udnyttet af kulten«, sluttede brevet til Musikhuset i Aarhus.

Gisningerne i forbindelse med, hvorfor aflysningen i Odense fandt sted, gik derfor på, at et lignende pres på Odeon og Odense Kommune havde fundet sted. Det var blandt andre Enhedslistens medlem af Odense Byråd Reza Javid samt Falun Gongs talsmand i Danmark, Benny Brix, som fremlagde den påstand.

Det afviste Odeons administrerende direktør, Jens Pedersen, blankt over for TV 2/Fyn 22. november.

»Jeg afviser bestemt, at der er tale om selvcensur. Derudover har jeg ingen kommentarer«, sagde han.

Nu fortæller bestyrelsesformanden for Odeon og H.C. Andersen Kongrescenter A/S, Jens Belling, til Jyllands-Posten, at den egentlige forklaring er, at samarbejdet med dansetruppen ifølge hans vurdering ikke ville være økonomisk rentabel for kongres- og musikhuset. Den kinesiske gruppe var simpelthen for »krævende gennem processen«.

»Det er ikke, fordi vi bliver truet af Kina på nogen måde«, siger Jens Belling til Jyllands-Posten.

Undersøgelse skal fjerne tvivl

Alligevel har sagen skabt tvivl om, hvorvidt der kan være tale om »selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i kommunalt ejede bygninger« (Odense Kommune ejer en del af Odeon, red.), som det fremgår af et forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe, der står på dagsordenen til onsdagens møde i Odense Byråd.