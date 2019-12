New York Times: Harvey Weinstein indgår million-forlig med snesevis af kvinder Forliget indebærer, at næsten alle civile sagsanlæg fra filmskuespillere og tidligere ansatte hos Weinstein afsluttes.

Harvey Weinstein og bestyrelsen i hans fallitramte filmstudium er nået til enighed om et forlig med snesevis af kvinder, som har beskyldt den tidligere Hollywood-producer for seksuelle overgreb.

Forliget er på et foreløbigt beløb på 25 millioner dollar (omkring 168 millioner kroner). Det skriver The New York Times.

Forliget indebærer, at næsten alle civile sagsanlæg fra filmskuespillere og tidligere ansatte hos Weinstein afsluttes.

Beskyldningerne mod Weinstein omfattede både mildere grad af sexchikane og fuldbyrdede voldtægter. The New York Times skriver, at Weinstein som følge af forliget er fritaget for at erkende skyld, fejl og lovovertrædelser.

Forsikringsselskaber, som var knyttet til det tidligere Weinstein Co studio, betaler beløbet, som parterne er blevet enige om.

Beløbet, som indgår i forliget, udgør godt halvdelen af et beløb på 47 millioner dollar, som skal dække over alle studiets forpligtelser, skriver The New York Times, som henviser til seks advokater.

Straffesag venter stadig

Forliget er adskilt fra en straffesag mod Weinstein i New York. Her vil anklagemyndigheden retsforfølge ham for seksuelle overfald på to kvinder - det ene i 2006 og det andet i 2013.

En retssag indledes den 6. januar 2020, og Weinstein risikerer en livstidsstraf, hvis han findes skyldig i alle anklagepunkterne mod ham.

En ny anklage om seksuelle overgreb er blevet rejst mod ham forud for retssagen.

Anklagemyndigheden fremlagde tidligere i denne måned dokumenter, som viste, at den vil forsøge at rejse nye anklager, så nævningene i sagen kommer til at høre vidneudsagn fra en tredje kvinde. Hun hævder, at Weinstein voldtog hende i 1993.

Ifølge amerikanske medier drejer det sig om beskyldninger fra skuespilleren Annabella Sciorra.

Sciorra var med til at sætte gang i den omfattende MeToo-bevægelse i efteråret 2017. Her fortalte hun til magasinet The New Yorker, at hun blev voldtaget af Weinstein i sin lejlighed på Manhattan i 1993.

Sciorra kommer ikke til at figurere som offer i sagen, da den påståede voldtægt skete for langt tilbage i tiden.

59-årige Annabella Sciorra er bedst kendt for sin rolle i den populære amerikanske dramaserie "The Sopranos".

Den 67-årige filmskaber Harvey Weinstein er løsladt efter at have betalt kaution.

ritzau