Top 10: Her er de mest opsigtsvækkende arkæologiske fund i Danmark i 2019

De 10 unikke fund er alle med til at kaste nyt lys over »vores fællesdanmarkshistorie«.

Hvad har en kultisk solskive, Dronning Margrethes skjulte kælder, økotøj i hør og en hornklædt bronzemand til fælles?

Svaret: De ligger allesammen placeret på Slots- og Kulturstyrelsen top 10-liste over arkæologiske fund i Danmark.

Fakta Top 10 Det er især fund fra bronzealderen, der præger top 10-listen. Blandt de vigtigste fund ifølge styrelsen er et cirka 3.000 år gammelt offerfund med en behornet mand fra Thy, en solskive af rav fra Viborgegnen og et ligbrændingsanlæg fra Bellinge ved Odense. »De mange arkæologiske fund, der bliver gjort hvert eneste år i Danmark, er med til at give os alle et bedre indblik i, hvordan vi engang har levet, og hvordan vores samfund og kultur har udviklet sig gennem tiden«, udtaler kulturminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen. Det er 10. år i træk, at Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer sin top 10-liste, som er udarbejdet af styrelsens Center for Kulturarv, over arkæologiske fund i Danmark. For at komme i betragtning til at få et fund optaget på listen, skal fundet være fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye videnskabelige resultater fra det forgangne år. Fundet skal ligeledes tilføre »betydelig ny viden til arkæologien og danmarkshistorien«. Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen. Vis mere

På baggrund af en række undersøgelser og udgravninger, som arkæologiske museer landet over har foretaget, er der i årets løb blevet samlet til bunke, og nu præsenteres ifølge Slots- og Kulturstyrelsen 10 unikke fund, der alle er med til at kaste nyt lys over »vores fællesdanmarkshistorie«.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Top 10-listen fremgår her i en ikke-prioriteret rækkefølge:

Foto: Viborg Museum

Kultisk solskive kom med teenager i graven, Viborg Museum

Ravskiven fra Løgstrup skal opfattes som et solsymbol. Solholderen består af et håndtag og indfatning af bronze, mens ’solen’ er lavet af et tyndt stykke rav, som den rigtige sol ved ritualerne kunne lade sit lys stråle igennem.

Til venstre ses et tværsnit af urnen fra en CT-skanning. Øverst set fra oven og nederst fra siden. Den cirkulære ’hockeypuck’, solskiven fra yngre bronzealder, ses for enden af pilen.

På røntgenbilledet mindede genstanden om en lille hockeypuck, men da man udgravede urnen, viste det sig at være en lille, ravskive på 3 centimeter i diameter og 0,9 centimeter i tykkelse. Ravskiven har været placeret i urnen oven på de brændte ben fra en ung mand eller kvinde, som har været i de sene teenageår.

Foto: Anders Hartvig, Museum Sønderjylland

Langtidsholdbar middelalderlandsby dukker op af jorden ved Kolding, Museum Sønderjylland

En af de ting, som arkæologer har forsøgt at finde ud af, er, hvornår vi gik fra at bygge huse med nedgravede stolper, som vi kender fra forhistoriske bebyggelser, til at bygge på stenfundamenter som i middelalderen.

Det var i middelalderen, man gik fra at bruge træ, der kunne rådne i jorden, til solide stenfundamenter, som kunne klare både fugt og frost.



Ved hjælp af årringsdatering af træ har arkæologerne haft held med at datere flere af de nedgravede træstolper under en del af landsbyens huse, hvor den yngste fase med jordgravede stolper er dateret til 1475. Derfor kan arkæologerne nu konkludere, at anvendelsen af syldsten blev eneherskende i løbet af 1500-tallet.

Baggrundskort: Trap Danmark 1896

Arkæologer finder Dronning Margretes skjulte kælder, ROMU

I Roskilde har arkæologer fra ROMU (museerne i Roskilde) i 2019 udgravet resterne af en middelalderlig teglstenskælder, som efter al sandsynlighed har tilhørt Margrethe I.

Kælderen ligger nær Vor Frue Kirke, der i middelalderen var klosterkirke i et cistercienser-nonnekloster.

Takket være keramik og stentøj, man har fundet på stedet, kan man se, at kælderen har været i brug omkring år 1400, og at den formentlig er blevet revet ned omkring år 1600.

Foto: Københavns Museum

Middelaldervold afslører nyt om Københavns befæstning, Københavns Museum

Takket være konstruktionsdetaljer fra volden og de forskellige gadeforløb har arkæologerne påvist og dateret mindst tre byggefaser af forsvarsanlægget.

Den ældste del af volden bestod af jord, der har været kastet op i forbindelse med, at man i 1200-tallet etablerede en voldgrav, der skulle omkranse byen, hvor man havde behov for hurtigt at kunne flytte tropper og udstyr rundt langs forsvarslinjen. Flere gange i løbet af de næste århundreder er volden blevet både forhøjet og forstærket.

Omkring midten af 1300-tallet har man udført arbejde på forsvarsanlægget i forbindelse med opførelsen af en bymur på volden.

Foto: Museum Skanderborg

Økotøj i hør var jernalderbønder fra Skanderborgs speciale, Museum Skanderborg

Arkæologer fra Museum Skanderborg har de seneste år undersøgt et 12 hektar stort areal ved Firgårde nær Ry ved Skanderborg. Der har de afdækket en organiseret produktion af tøj, der fandt sted i jernalderen.

De mener, at bønderne i landsbyen både har plantet og bearbejdet hør, og at anlæggene har været brugt til at forarbejde plantefibre til tøjproduktion.