Frankrig blokerer eksport af køkkenfund til 180 millioner kroner

Et nyligt opdaget maleri af middelaldermaleren Cimabue, der er solgt for 180 millioner kroner, må ikke forlade Frankrig.

I sommer flyttede en ældre fransk dame i 90’erne på plejehjem. Og da hendes hus lidt uden for byen Compiègne nord for Paris blev solgt, skulle hendes ejendele gennemgås af et auktionshus for at se, om det indeholdt noget af værdi, eller om det hele skulle køres på lossepladsen.