Haarder vil trække sig fra kulturudvalg efter kritik »Jeg er helt åben over for at ’bytte gårde’«

Bertel Haarder vil »bytte gårde«, med en politisk kollega for at undgå dobbeltrolle som formand for Det Kongelige Teater, siger han.

Venstres Bertel Haarder tilbyder at trække sig som formand for Folketingets Kulturudvalg, efter at han lillejuleaftensdag blev udnævnt til formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse.

Det skriver han i et kortfattet debatindlæg i Politiken mandag, efter at han fredag åbnede for noget tilsvarende i Kristeligt Dagblad.

Haarder fik fra flere sider, herunder på lederplads i Politiken, kritik for at ende i en uheldig dobbeltrolle, hvis han fortsatte som formand og samtidig var ansvarlig for forretningen på nationalscenen, der står for en af de absolut største poster på Kulturministeriets budget.

»Tak til lederskribenten for gode råd med hensyn til min post som kulturudvalgsformand og nu også formand for Det Kgl. Teater. Jeg er helt åben over for at ’bytte gårde’ med en partifælle eller én fra et andet parti. Det har jeg meddelt Venstres gruppeledelse, som vil vende tilbage til sagen«, skriver Haarder i indlægget.

Jeg mener ikke, at jeg skal sidde i Kulturudvalget Bertel Haarder

I den omtalte leder skrev chefredaktør Christian Jensen 2. juledag, at dobbeltrollen »er uforenelig ud fra enhver demokratisk, principiel og praktisk betragtning«:

»Vi må håbe, at nogen meget hurtigt kan gøre Haarder det begribeligt. Ellers risikerer Bertel Haarder at gøre sig til antihelten i en holbergsk komedie, hvor magthaverne uforvarende udstiller sig selv for åbent tæppe«, lød det endvidere.

Tidligere bestyrelsesformand for Det Kongelige Teaters Stine Bosse gik skridtet videre og mente, at Haarder helt burde trække sig fra Folketinget.

»Hvis Bertel Haarder ikke trækker sig fra Folketinget, er han lovgiver. Det klæder ikke det politiske system, at vi har en af landets øverste beslutningstagere som chef for en af statens institutioner«, sagde hun til Politiken.

Efter udnævnelsen erklærede Haarder, at han ikke ville trække sig som folkevalgt, men blot »i visse tilfælde« erklære sig »inhabil som formand for Kulturudvalget«.

Bliver i Folketinget

Han er dog, siger han til Politiken, nu kommet frem til, at det er en bedre løsning at lade en kollega tage udvalgsposten.

»Jeg har sagt til Venstres gruppeledelse, at jeg gerne vil bytte med en anden. Det kan være med en fra Venstre eller fra et andet parti. Men da det involverer andre end mig selv, kan det først komme på plads efter nytår«, siger han.

Men betyder det, at du bliver som menigt medlem af Kulturudvalget?

»Nej, jeg mener ikke, jeg skal sidde i Kulturudvalget, men om det betyder et andet ordførerskab eller formandspost, ved jeg ikke. Jeg har et åbent sind, og uanset om jeg skal bytte med en socialdemokrat eller en fra Venstre, kræver det, at vedkommende er med på det, og det har gruppeledelsen ikke kunnet klare i juledagene«.

Tidligere bestyrelsesformand for teatret Stine Bosse mener, at du bør trække dig helt fra Folketinget?

»Statsministeriets jurister har været inde over sagen. Der er ingen problemer i at sidde i Folketinget, og der er i øvrigt fortilfælde. Jeg kan selv huske, at Mette Madsen sad i Folketinget og var formand for teatret«, siger han om Venstre-kvinden, der som valgt var formand for det Det Kongelige Teaters tilsynsråd, som det hed dengang, mellem 1978 og 1984.

Derfor kan det vel alligevel ses som problematisk, da du skal stemme i spørgsmål, der vedrører Det Kongelige Teater?

»Det kan jeg overhovedet ikke se, men jeg er enig i, at jeg ikke skal sidde i Kulturudvalget, når den kommende fireårsaftale for teatret skal drøftes. Det går ikke«.

I et skriftligt svar til Politiken bekræfter Karsten Lauritzen, Venstres gruppenæstformand, Haarders tilbud:

»Det tilbud drøfter gruppeledelsen i det nye år. Vi er meget stolte og glade for, at regeringen har udnævnt en dygtig Venstre-mand til at stå i spidsen for Det Kongelige Teater«.