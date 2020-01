Dansk skuespiller eksponeres som ungt stjerneskud

Blå bog

Victoria Carmen Sonne

Født 23. april 1994 i København. Begyndte på Den Den Danske Scenekunstskole i 2012, blev færdig i 2016.​​​​​​​​

Har spillet med i kortfilm som ’Teenland’ (2014), ’Melon Rainbow’ (2015) og ’Sombra’ (2017) og i spillefilmene ’I blodet’ (2016), ’Sange i solen’ (2017), ’Vinterbrødre’ (2017) og ’Holiday’ (2018) og ’Neon Heart’ (2018).​​​​​​​​

Var i 2017 nomineret til en Robert for sin rolle i ’I blodet’ og vandt en Bodil for samme rolle. Mens hun i 2018 vandt en Robert som årets kvindelige birolle for sin præstation i ’Vinterbrødre’.​​​​​​​​

I 2018 vandt hun også The Seymour Cassel Award for Outstanding Performance ved Oldenburg International Film Festival for sin rolle i ’Holiday’.​​​​​​​​

