Smider du et 'd' ind i starten? Din måde at sige 'avocado' afslører, hvilken social status du har

Lyt til artiklen 06:09

Jeg hører af og til podcasten ’Det, vi snakker om’ med værten Ditte Okman. Sproget i sladderprogrammet er i sig selv en klumme værd, men i dag skal det handle om, at deltagerne i sidste uges program talte om, at der netop var åbnet en café på Frederiksberg, som kun laver mad med avocado som ingrediens. ’Avobaren’ hedder den, og det morede programmets deltagere, at avocadocafeens ejer udtalte den grønne mexicanske frugt »advocado«, altså med et ekstra blødt d, ligesom i ’advokat’. ​​​