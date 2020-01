Verdensberømt forfatter og grammatiknørder kræver boykot: 3 millioner Brexit-mønter mangler et komma

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Så lykkedes det omsider Storbritannien at finde en dato, hvor de kan træde ud af EU. I den forbindelse fejrer den gamle kolonimagt ’befrielsesdagen’ med en skinnende ny Brexit-mønt.​

Tre millioner nye 50 pence-mønter rammer systemet i morgen, og hver mønt bærer sloganet ’Peace, prosperity and friendship with all nations’ – eller på dansk: Fred, velstand og venskab med alle nationer. Ord, som den britiske finansminister, Sajid Javid, håber på vil være med til at markere begyndelsen på dette nye historiske kapitel.

Men skatteministeren har ifølge flere kritikere begået en graverende fejl, skriver flere britiske medier.

Han har nemlig glemt et komma.

Det er ikke helt ’benådes ikke henrettes’-situationen, men tæt på. Det mener blandt andre den anerkendte forfatter Philip Pullman, flere britiske sprogeksperter samt helt almindelige briter, der alle begræder udeladelsen af det såkaldte Oxford-komma.

The 'Brexit' 50p coin is missing an Oxford comma, and should be boycotted by all literate people. — Philip Pullman (@PhilipPullman) January 26, 2020

»’Brexit’-50 pence-mønten mangler et Oxford-komma og bør derfor boykottes af alle litterære mennesker«, skriver Pullman på Twitter.

Tweetet har fået næsten 5.000 kommentarer fra folk, der enten elsker eller er fuldstændige ligeglade med det lille pauseskabende tegn.

Adskiller os fra dyrene

Kommaet er ikke obligatorisk, men bruges ofte for forståelsens skyld i slutningen af opremsninger til at adskille næstsidste og sidste ting. I dette tilfælde skulle der således have været sat et komma mellem ’prosperity’ og ’and’.

Et argument er, at sætningen spejler Thomas Jefferssons første tale som amerikansk præsident i 1801. Her skriver og taler han om grundstenene i sin regering – og bemærk kommateringen: »Peace, commerce, and honest friendship with all nations, entangling alliances with none«.​

Det er langtfra første gang, at diskussionen om Oxford-kommaet skaber splid i Storbritannien. Da universitetet i Oxford selv overvejede at droppe kommaet tilbage i 2011, spurgte en tegnsætningselsker, om de var blevet sindssyge:

»Oxford-kommaet er det, der adskiller os fra dyrene«.

Beslutningen om at lave en Brexit-mønt blev allerede truffet sidste år, men den oprindelige plan blev skrottet, da de mønter havde datoen 31. oktober præget i overfladen.