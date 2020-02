København dropper gratis filmtjeneste til borgerne

Automatisk oplæsning Beta

Københavnerne kommer ikke længere til at kunne se gratis film på bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben.​

Københavns Biblioteker har nemlig opsagt samarbejdet med Filmstriben pr. 1 marts 2020, hvor borgerne hidtil har kunnet se tre gratis film om måneden. Her er et bredt udvalg af alt fra prisbelønnede klassiskere til smalle dokumentarfilm og Tv-serier.

Opsigelsen sker for at »omprioritere budgetmidler og fokusere mere på ebøger og børnematerialer«, skriver bibliotekerne i en pressemeddelelse. Det er blevet besluttet af de politikere, der sidder i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune.

Til gengæld får københavnerne lov til at låne lidt flere lydbøger. Fremover kan man låne fem i stedet for de tre lån om måneden, som københavnerne hidtil har haft ret til på biblioteksts lydbogstjeneste eReolen.

Nyheden har allerede affødt reaktioner på de sociale medier, hvor blandt andet dokumentarfilminstruktørs Sebastian Cordes kalder lukningen for en skandale. Han mener, at det både vil begrænse udbredelsen af film i hovedstadsområdet og fjerne en vigtigt indtægt fra folk, der arbejder med film.

»Forstår ikke man kan skære ned på biblioteker i en Socialdemokratisk kommune, hvor Alternativet er kulturborgmester«, skriver han.

Medlem af Europa-Parlamentet for Konservative, Pernille Weiss, kalder beslutningen for »kulturskadeligt«.

Skuespiller og tidligere formand for Dansk Skuespillerforbund, Katja Holm, skriver på Twitter, det det er en »fejlprioritering af rang«.

Politiken arbejder på at få en kommentar fra Københavns kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, fra Alternativet.

Andre gratis filmtilbud

Københavnerne vil fortsat have adgang til gratis børnefilm via Filmstriben og mulighed for at købe adgang til resten af indholdet på bibliotekets betalingstilbud Sofarækken.

Og ligesom resten af landets borgere har københavnerne også adgang til Filmcentralen, hvor man kan se dokumentar- og kortfilm gratis. Der er både aktuelle film og nydigitaliserede klassikere.

På siden Danmark på film kan man desuden se dokumentariske filmoptagelser fra 1905-1965. Filmene er historisk og originalt materiale, der er blevet digitaliseret, og som skildrer hverdagsliv og særlige begivenheder i hele Danmark.