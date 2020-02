Kulturborgmester efter hård kritik af Filmstriben-farvel: Vi arbejder seriøst på en ny løsning

Københavns kulturborgmester har selv været med til at beslutte, at københavnerne ikke længere kan se gratis film på bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben. Nu arbejder hun og resten af kultur- og fritidsudvalget på at finde en alternativ løsning, men kan ikke sige hvilken, eller hvornår den er klar.

Efter hård kritik for at lukke for bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben i København, siger Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i København (Å), nu, at hun og resten af kultur- og fritidsudvalget alligevel arbejder på at finde en løsning, så københavnerne fremover fortsat vil kunne se et begrænset udvalg af smalle film og dokumentarer.