Idekatalog skal holde liv i kunsten: Kunstnere foreslår fradrag til private og mere motorvejskunst

Hvorfor skal motorveje, tunneler og broer være grå og kedelige oplevelser? Afsæt 0,5 procent mere af anlægsudgiften ved alle offentlige bygge- og anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning

Hvad med at indføre et fradrag på 20.000 kr. årligt ved førstegangskøb af kunstværker af nulevende kunstnere?

Det er to ud af ni konkrete forslag fra Billedkunstnernes Forbund, der efterspørger solide offentlige investeringer for at få gang i kunsten oven på coronakrisen.

Billedkunstnernes Forbunds covid-19-plan Blandt forslagene er: Etabler særlig covid-19-pulje til kunstprojekter i kommuner og det private erhvervsliv.

Afsæt procentbeløb til kunst i Landsbyggefondens renovering af de almene boliger, igangsat pga. coronakrisen.

Indfør et fradrag på 20.000 kr. for køb af værker af nulevende herboende kunstnere.

Øg Statens Kunstfonds og kunstmuseernes budget til køb af værker af nulevende herboende kunstnere.

Afsæt procentbeløb til kunst i kommuners og regioners bygge- og anlægsprojekter, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Vis mere

Branchesammenslutningen Danske Gallerier vurderer, at salget af kunst er faldet med op mod 90 procent på grund af epidemien, og samtidig har nedlukningen af samfundet resulteret i aflyste og lukkede udstillinger med økonomiske tab til følge. Det rammer billedkunstnerne, der i forvejen har små indkomster, hårdt.

De drømmer jo ikke om at sidde og fise den af på støttekroner, de brænder for at lave kunst Zenia Stampe, kulturordfører

Derfor frygter forbundet, at krisen kommer til at sætte varige spor i kunstlivet, og de ønsker at bruge situationen til at tænke kunst og kunstnernes kompetencer ind på nye måder og langt flere steder i samfundet.

»At tænke kunsten med ind i alle de tiltag, politikerne tager for at kickstarte samfundet, vil komme alle – ikke bare kunstnerne – til gode. Vi håber, at politikerne vil tage imod alt det, kunsten har at bidrage med, og har derfor formuleret en række forslag til, hvordan det konkret kan gøres«, siger Billedkunstnernes Forbunds formand, Nis Rømer.

Konkret ledesnor

En rundringning viser, at der fra bredt politisk hold er ros til og interesse for listen med de ni forslag, der spænder over en praktikordning for nyuddannede kunstnere, der tilknyttes en erfaren kunstner for at sikre dem et fodfæste i branchen, til en særlig covid-19-pulje, der kan finansiere halvdelen af nye kunstinvesteringer i skoler, plejehjem, idrætsanlæg og indkøbscentre.

»Det er en god ledesnor. Konkret og konstruktiv«, siger Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe.

»Det er rigtig fornuftigt at koble sig på tiltag, der er sat i gang for at skubbe til økonomien og få vekslet den passive kompensation til aktivt arbejde. Det tror jeg også, kunstnerne synes. De drømmer jo ikke om at sidde og fise den af på støttekroner, de brænder for at lave kunst«.

At tænke kunsten med ind i alle de tiltag, politikerne tager for at kickstarte samfundet, vil komme alle – ikke bare kunstnerne – til gode Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund

Og timingen er god, for de gældende støtteordninger for kulturen, der blev forhandlet på plads i marts, da landet blev lukket ned, udløber inden for en måneds tid, og politikerne skal nu i gang med at se på, om de skal forlænges eller skiftes ud med nye tiltag.

»Den her krise kommer formentlig til at gå ud over kunst og kulturen i mange år, så det er godt, at der kommer kreative bud. Mange af forslagene kan være relevante i nærmeste fremtid«, siger Enhedslistens kulturordfører, Mai Villadsen.

Hun er – som flertallet af kulturordførerne – især begejstret for tanken om, at kunstnere skal betales, når deres værker vises i det offentlige rum, at kunst skal medregnes i anlægsudgifter, og at kunst skal tænkes med ind i renoveringen af almene boliger.

»Og så er jeg meget inspireret af at få kunst og den grønne omstilling til at spille sammen. Den diskussion glæder vi os til at tage og se blive til konkrete forslag«, siger Mai Villadsen.

Charlotte Broman Mølbæk (SF) er på samme linje og peger på, at det kunne være interessant, hvis man ude i kommunerne indgår samarbejder med kunstnere, der for eksempel kan være med til at forskønne solcelletag eller vindmøller.

»Når vi snakker om, at pengene skal ud at arbejde, skal vi huske, at kunstnerne også er en del af den dansk erhvervsliv. Og de her ni forslag kan vi sagtens arbejde videre med«.