Partier efter ny melding fra Mette Frederiksen: Store attraktioner skal åbne, og de unge skal tilbage i skole. Hellere i dag end i morgen

En ny rapport fra Statens Serum Institut, der viser, at smitten fortsat er under kontrol, har fået statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkalde til nye forhandlinger om genåbningen af Danmark i næste uge.

Regeringen lægger op til en udvidelse af genåbningens fase 2 og foreslår specifikt kulturlivet, men flere partier vil også bringe andre elementer op. For eksempel bør partierne overveje at lade gymnasieeleverne vende tilbage før sommerferien, mener både SF og de radikale.

Mette Frederiksen har ikke kommenteret sagen yderligere, men kulturminister Joy Mogensen (S) siger, at det er gode nyheder – også for kulturlivet.

»Forhåbentlig giver det også mulighed for, at vores museer kan åbne tidligere end planlagt. Men det kommer til at afhænge af, hvad regeringen og Folketingets partier i næste uge kan blive enige om«, skriver hun i en mail til Politiken.

Politisk leder Morten Østergaard (R) vil have en »markant« fremrykning af genåbningsplanerne.

»Det, vi bør diskutere nu, er ikke, hvad der skal have lov at åbne, men hvad der skal forblive lukket«, siger han og fortsætter:

»Det giver ikke mening for 1. og 2. g’erne, at de ikke må have lov at komme i skole, og at højskolerne skal vente til juni. Det giver heller ikke mening for folk, at de ikke må invitere hele klassen hjem til børnefødselsdag«.

Helst så han, at det kun er store events, natklubber og måske også fitnesscentre, der fortsat skal være lukket. Derudover vil han have klare meldinger om opholdsforbuddet.

»Så vi starter med klassen til børnefødselsdag og forhåbentlig over sommeren kan holde et fint bryllup, som mange havde drømt om. Den afklaring kan vi lige så godt få nu«, siger Østergaard.

Hellere i dag end i næste uge

Hos oppositionspartierne glæder kulturordførerne sig over, at Mette Frederiksen har lagt vægt på, at der skal åbnes for kulturlivet. Men de så gerne, at man satte sig ved forhandlingsbordet allerede i dag.

Kulturordfører for Venstre, Britt Bager, håber, at regeringen til mødet vil have beregninger klar over, hvad det vil betyde for smittetrykket at åbne forskellige institutioner.

»Man burde allerede i dag se på, hvad der er forsvarligt, og hvad der ikke er. Men hvis de indkalder på onsdag, fordi man først kan have beregningerne klar der, så må vi respektere det, fordi det er vigtigt for os at have et solidt sundhedsfagligt grundlag at stå på, siger Britt Bager og tilføjer:

»Med den viden, jeg har nu, synes jeg, at man skal se på museerne, men også på de sæsonbetonede virksomheder som forlystelsesparker og de resterende zoologiske haver. Og nu, når afstandskravet er ændret til 1 meter, er det selvfølgelig også relevant at diskutere, om man kan åbne biograferne før«, siger hun.

Hos Konservative ligger fokus først og fremmest på at åbne de kulturinstitutioner, der skaber mest samfundsøkonomisk aktivitet, såsom de større museer og attraktioner med en høj egenindtjening. Gerne så hurtigt som muligt.

»Kultur er jo også erhverv. Der er en hulens masse arbejdspladser i Danmark, og det er en drivkraft for dansk turisme, som står over for en højsæson lige om lidt. Hver dag tæller og specielt i de helligdage, hvor vi normalt vælger at tage ud og besøge kulturattraktionerne« siger kulturordfører Birgitte Bergman (K).