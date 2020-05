Fransk filmlegende kendt fra 'Det Store Ædegilde' er død

Automatisk oplæsning

Den franske filmlegende Michel Piccoli er død, 94 år, meddeler hans familie ifølge AFP. Piccoli medvirkede blandt andet i film af instruktørerne Jean-Luc Godard og Alain Resnais og i instruktøren Marco Ferreris ’Det Store Ædegilde’.

Han medvirkede i så mange film, at han stort set nåede at spille alle de roller, som var værd at spille på lærredet og på teatret.

Piccoli har siden 1945 medvirket i næsten 200 film, og i 2011 spillede han depressivt anlagt pave i den italienske instruktør Nanni Morettis ’Habemus papam’.

Hans repertoire rummede både den umiddelbare charme og den intellektuelle tilgang til rollen. Derfor agerede han lige overbevisende, hvad enten han spiller romantisk forfører, følelsesmæssigt afstumpet forretningsmand eller martret kunstnersjæl.

Piccoli fik sit store gennembrud i 1963 i Jean-Luc Godards ’Jeg elskede dig i går’.

Senere brillerede han i samarbejde med andre af tidens største instruktører. Luis Buñuel brugte således Piccoli i ’En kammerpiges dagbog’, ’Dagens skønhed’ og ’Borgerskabets diskrete charme’ samt i ’Mælkevejen’, hvor han dukkede op som Marquis de Sade på pilgrimsruten til Santiago de Compostela.

Claude Chabrol havde ham på rollelisten i ’Det blodrøde bryllup’, og i den kontroversielle ’Det store ædegilde’ var Piccoli én af de fire mænd, der besluttede sig for at spise, drikke og hore sig ihjel i en fortælling, der skulle give et billede af den vestlige civilisation dengang i 1970’erne.

Michel Piccoli var søn af en fransk mor og en italiensk far, der begge var musikere. Han har været gift tre gange, først med Eléonore Hirt, dernæst med sangerinden Juliette Gréco og siden 1980 med Ludivine Clerc.

